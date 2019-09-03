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Политика ,  
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Президент Монголии принял приглашение Путина на празднование 9 мая

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на 75-ю годовщину Дня Победы в следующем году. Об этом монгольский лидер сообщил по итогам переговоров с главой России, передает ТАСС.

«Я с благодарностью принял предложение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил он.

Политика
Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы

Президент России прибыл в Монголию с официальным визитом для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы на Халхин-Голе. Путин назвал отношения между двумя странами братскими, отметив, что основа союзничества и дружбы между ними постоянна.

Ранее глава России пригласил на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона. Трамп обещал серьезно рассмотреть приглашение, о своем согласии приехать сообщил французский лидер. В Кремле сообщили, что приглашение посетить Москву также направят президенту Украины Владимиру Зеленскому. Участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили 17 зарубежных лидеров.

Теги: Монголия, Россия, Москва, 9 мая, День Победы
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Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы
Политика
Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы
Политика
Трамп пообещал серьезно рассмотреть приглашение Путина на 75-летие Победы
Политика
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