Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита «двадцатки» — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии», — сказал он.

Ушаков добавил, что президент также пригласил председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, в ближайшее время Кремль направит официальные приглашения в большое число стран.

После саммита G20 президент США Дональд Трамп заявлял, что серьезно рассмотрит приглашение Путина приехать на празднование 75-летия Победы. Французский лидер Эмманюэль Макрон также приглашал президента России на Парижский форум мира. Путин пообещал приехать.