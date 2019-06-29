Трамп пообещал серьезно рассмотреть приглашение Путина на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно подумает над приглашением российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Reuters.

«Он пригласил меня, и я сказал, что отнесусь к этому очень серьезно», — отметил Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

Накануне во время встречи на полях саммита G20 в Осаке Путин пригласил Трампа в Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в 2020 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американский лидер позитивно воспринял предложение Путина и сказал, что будет ждать официального приглашения. Песков добавил, что его направят в ближайшее время.

Путин также пригласил на празднование 75-летия Победы президента Франции Эмманюэля Макрона. В свою очередь Макрон позвал Путина на Парижский форум мира.