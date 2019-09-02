Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

Новый министр обороны страны должен будет предложить изменения в законодательство «для создания мощного войска», потребовал глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии. Об этом он заявил на совещании с руководством кабмина, Верховной рады и силовых ведомств в Киеве. Трансляцию ведет телеканал ТСН.

«Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Он назвал мощную и боеспособную армию приоритетом.

Загороднюк возглавил оборонное ведомство Украины 29 августа, когда Верховная рада девятого созыва сформировала новый состав кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. За назначение нового министра обороны проголосовали 314 народных депутатов. До этого Загороднюк был советником президента, а в июле вошел в состав набсовета концерна «Укроборонпром». Ранее также возглавлял проектный офис реформ при Минобороны.