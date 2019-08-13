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Netflix $440 (+41,37%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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Украинская военная разведка описала четыре сценария нападения России
В Киеве допускают как полномасштабную войну с применением ядерного оружия, так и использование диверсионных групп
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Главное управление разведки Минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии России в ближайшие годы, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.

Первым и наиболее опасным сценарием разведка считает полномасштабную войну против Украины. Если в Москве примут такое решение, то реализовывать его будут в кратчайшие сроки, а по важным военным и экономическим целям могут нанести авиаудары. По данным украинской разведки, Россия разместила в приграничных районах около 500 самолетов и более 300 военных вертолетов. За авиаударами может последовать наземное вторжение: по данным Киева, близ украинской границы и на «оккупированных территориях» находятся около 80 тыс. российских военных.

Украинские военные предполагают, что Россия может применить нестратегические ядерные боезаряды. В разведке считают, что только в Крыму есть пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, способных нести ракеты с ядерным боезарядом.

Согласно второму сценарию, Россия задействует силы специальных операций и незаконные формирования для дестабилизации ситуации на Украине. По словам директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, в этом случае диверсионно-разведывательные группы могут начать «уничтожать арсеналы» и провоцировать техногенные катастрофы, что, в свою очередь, может вызвать у населения страх и недоверие к властям.

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Третий сценарий подразумевает возникновение пограничного конфликта. Потенциально опасными участками военные считают российско-украинскую границу, «оккупированные территории», границу с Приднестровьем и Белоруссию.

Четвертый сценарий предполагает, что Россия начнет войну с соседними странами и Украины окажется втянутой в конфликт. Его военные считают маловероятным.

По словам аналитиков, озвученные сценарии возможной агрессии должны учитываться при развитии и переформатировании Вооруженных сил Украины.

Теги: Минобороны Украины, нападение
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