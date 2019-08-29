Верховная рада назначила новых глав МИД и Минобороны Украины

Оборонное ведомство возглавит Андрей Загороднюк. Павла Климкина на посту главы украинского внешнеполитического ведомства сменит Вадим Пристайко. Он подтвердил неизменность курса страны на вступление в ЕС и НАТО

Вадим Пристайко (Фото: Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС)

За назначение Вадима Пристайко главой МИД Украины в четверг вечером проголосовали 310 народных депутатов, сообщает корреспондент РБК. Его кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский.

Пристайко, выступая перед депутатами нового созыва, подтвердил неизменность курса Украины на ЕС и НАТО. «Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским, остаются без изменений — ЕС и НАТО», — сказал он.

За Андрея Загороднюка на посту главы Минобороны проголосовали 314 депутатов. До этого новый министр был советником президента, а в июле вошел в состав наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром». Кроме того, он руководит компанией «Дискавери Буровое оборудование», ранее также возглавлял проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Вадиму Пристайко 49 лет. Родился в Одесской области, окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. Имеет опыт работы в правительстве. В середине 1990-х он был главным экономистом и заместителем начальника управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. Затем — заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона 5-го территориального управления МИД Украины.