Порошенко подписал указ о действиях «в условиях длительной агрессии»

Специальная рабочая группа должна разработать «концептуальные подходы» в вопросе укрепления обороноспособности Украины

Поселок Зайцево в Донецкой области (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 мая 2019 года «О мерах по укреплению обороноспособности государства». Об этом говорится на сайте администрации президента.

«Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации», — указано в сообщении.

В частности, согласно указу, создана межведомственная рабочая группа, задача которой подготовить предложения по укреплению обороноспособности. Группа должна в том числе предложить, как усовершенствовать систему территориальной обороны, повысить уровень военно-патриотического воспитания молодежи и противодействовать информационной агрессии против Украины.

Председателем группы назначен замсекретаря СНБО Сергей Кривонос. В ее состав вошли также заместители министров обороны, внутренних дел, иностранных дел, образования и науки, молодежи и спорта, по делам ветеранов, информационной политики Украины, а также заместители председателя Службы безопасности Украины, командующего Нацгвардии и командующего Сухопутных войск Вооруженных сил.