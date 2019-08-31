США решили помочь Польше и Украине побороть зависимость от газа из России

США решили помочь Польше и Украине побороть зависимость от газа из России

В Варшаве подписано соглашение о газовом сотрудничестве между Польшей, США и Украиной. Оно подразумевает превращение Польши в «газовый центр» Европы, откуда американский СПГ будет поступать в соседние страны

Министр энергетики США Рик Перри (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

США, Польша и Украина заключили трехстороннее соглашение о газовом сотрудничестве. Документ официально подписан в субботу, 31 августа, в Варшаве. Подписи под документом поставили министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и полпред правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает Polske Radio.

На пресс-конференции Наимский объявил, что Польша будет готова поставлять газ на Украину. Способствовать этому должен газопровод «Балтийская труба» (Baltic Pipe), строительство которого планируется завершить к концу 2022 года, а также расширение газового порта в Свиноуйсьце. По прогнозам Наимского, через два года мощность газового порта в Свиноуйсьце будет увеличена на 50% — до 7,5 млрд куб. м. «Балтийская труба» — строящийся трубопровод между Польшей и Данией — позволит поставлять до 10 млрд куб. м газа в год.

Наимский заявил, что возросшие возможности позволят принимать из США СПГ, если газ будет закуплен украинской стороной или если Украина купит этот газ у польской PGNiG.