США решили помочь Польше и Украине побороть зависимость от газа из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,11 66,35 EUR Нал. 74,14 73,19 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 614,00 +18,80 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 398,33 +0,14% Nasdaq 7 958,36 -0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
В Подмосковье вертолет упал в воду Общество, 19:57 Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер» Политика, 19:53 Навальный объяснил отсутствие на несогласованной акции 31 августа Политика, 19:49 Защитник «Ростова» дважды выбил мяч с линии ворот на 91-й минуте игры РПЛ Спорт, 19:32 Лидер лейбористов заявил о последнем шансе остановить Brexit без сделки Политика, 19:25 США решили помочь Польше и Украине побороть зависимость от газа из России Бизнес, 19:12 «Ростов» возглавил таблицу премьер-лиги после победы над «Локомотивом» Спорт, 18:56 КНДР заявила об «исчезающих надеждах» на диалог с США Политика, 18:46 Меркель намекнула на свои планы после ухода из политики Политика, 18:38 Далай-лама: «Раз в год бывайте там, где вы никогда не были» «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 18:22 Полиция Гонконга задержала лидера «революции зонтиков» Джошуа Вонга Политика, 18:18 Ferrari выиграла четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1» Спорт, 18:10 Глава МИД Латвии отказался верить в существование советской Прибалтики Политика, 18:07 Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Политика, 17:47
Бизнес ,  
0 
США решили помочь Польше и Украине побороть зависимость от газа из России
В Варшаве подписано соглашение о газовом сотрудничестве между Польшей, США и Украиной. Оно подразумевает превращение Польши в «газовый центр» Европы, откуда американский СПГ будет поступать в соседние страны
Министр энергетики США Рик Перри (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

США, Польша и Украина заключили трехстороннее соглашение о газовом сотрудничестве. Документ официально подписан в субботу, 31 августа, в Варшаве. Подписи под документом поставили министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и полпред правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает Polske Radio.

На пресс-конференции Наимский объявил, что Польша будет готова поставлять газ на Украину. Способствовать этому должен газопровод «Балтийская труба» (Baltic Pipe), строительство которого планируется завершить к концу 2022 года, а также расширение газового порта в Свиноуйсьце. По прогнозам Наимского, через два года мощность газового порта в Свиноуйсьце будет увеличена на 50% — до 7,5 млрд куб. м. «Балтийская труба» — строящийся трубопровод между Польшей и Данией — позволит поставлять до 10 млрд куб. м газа в год.

Бизнес
Nord Stream 2 ответила на сообщения о пересечении с польским газопроводом

Наимский заявил, что возросшие возможности позволят принимать из США СПГ, если газ будет закуплен украинской стороной или если Украина купит этот газ у польской PGNiG.

Перри в свою очередь назвал подписание меморандума «необычайной победой энергетической безопасности, экономической безопасности и национальной безопасности всех трех стран».

Он заявил, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа, поддерживая стремление Польши стать центром для экспорта СПГ своим соседям. «Через Польшу тот же СПГ может помочь другому союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа. Чтобы это произошло, мы должны построить региональную инфраструктуру, мы должны построить новую инфраструктуру между Польшей и Украиной», — сказал Перри. «В этом суть этого трехстороннего соглашения», — добавил он.

Экономика
На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России

«Речь идет о поиске решения, и это очень просто. Это не какое-то монументальное расширение инфраструктуры. Идея состоит в том, чтобы сблизить наши страны, и мы считаем, что это отвечает интересам этого региона, Украины, Польши и США», — сказал он.

Данилюк заметил, что Украина не покупает газ у «Газпрома» уже несколько лет. «Следующим шагом является получение доступа к СПГ, газу, который в основном поступает из США», — сказал он.

Авторы: Мария Бондаренко, Ксения Аскерова
Теги: Польша, Украина, поставки газа, СПГ
Материалы по теме
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
Экономика
Новак заявил об отсутствии точной даты переговоров с Киевом и ЕС по газу
Экономика
На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter