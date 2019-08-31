Сила урагана «Дориан» увеличилась до четвертой категории из пяти

Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами на своей странице в Facebook. Всего по шкале измерения потенциального ущерба от ураганов существуют пять категорий опасности.

«К воскресенью ожидается ураган в районе северо-запада Багамских островов, а в субботу вечером начнутся тропические штормовые ветры», — отмечается в сообщении.

Скорость ветра достигла 215 км/ч. По данным центра, разрушительный шторм пройдет вдоль побережья штата Флорида в начале следующей недели. При этом, по прогнозам синоптиков, «Дориан» замедлится и повернет около побережья на север.

«Прогнозируется дальнейшее усиление [шторма], и «Дориан», как ожидается, останется чрезвычайно опасным ураганом, пока он движется вблизи северо-западных Багамских островов и приближается к полуострову Флорида», — говорится в сообщении.