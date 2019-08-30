Вышинскому не вернули документы после освобождения

Освобожденный судом глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский остается на Украине, заявил его адвокат Андрей Доманский в ходе пресс-подхода, трансляцию которого вел телеканал RT. Документы украинские силовики ему до сих пор не вернули, отметил защитник.

«Что касается моего подзащитного, хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Отмечу одно: Кирилл Вышинский находится на Украине», — заявил Доманский. Он отметил, что журналисту так и не вернули документы, отобранные при задержании. «Тогда (во время задержания. — РБК) паспорта были изъяты. Сейчас ему должны все вернуть. Пока не вернули. Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин», — заметил адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Доманский не стал отвечать на вопрос, поменял ли Вышинский свое отношение к обмену удерживаемых лиц. «Я в данном случае не могу ничего говорить, могу только предполагать, и я вижу, какое давление на меня оказывается со стороны Генеральной прокуратуры [Украины]», — заявил адвокат.

Доманский отметил, что Вышинский был освобожден из-под стражи «благодаря правосудию и закону, законности всех принятых действий и решений».