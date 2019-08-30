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Аэрофлот ₽145 (+33,74%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,14%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Вышинскому не вернули документы после освобождения

Освобожденный судом глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский остается на Украине, заявил его адвокат Андрей Доманский в ходе пресс-подхода, трансляцию которого вел телеканал RT. Документы украинские силовики ему до сих пор не вернули, отметил защитник.

«Что касается моего подзащитного, хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Отмечу одно: Кирилл Вышинский находится на Украине», — заявил Доманский. Он отметил, что журналисту так и не вернули документы, отобранные при задержании. «Тогда (во время задержания. — РБК) паспорта были изъяты. Сейчас ему должны все вернуть. Пока не вернули. Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин», — заметил адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Доманский не стал отвечать на вопрос, поменял ли Вышинский свое отношение к обмену удерживаемых лиц. «Я в данном случае не могу ничего говорить, могу только предполагать, и я вижу, какое давление на меня оказывается со стороны Генеральной прокуратуры [Украины]», — заявил адвокат.

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Доманский отметил, что Вышинский был освобожден из-под стражи «благодаря правосудию и закону, законности всех принятых действий и решений».

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года и провел в СИЗО более 400 дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в государственной измене. 28 августа суд Киева освободил Вышинского из-под стражи, журналисту изменили меру пресечения на личное обязательство. Он должен явиться в суд по первому требованию.

В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление Вышинского о согласии на обмен заключенными, в котором говорилось, что того освободили из-под стражи в рамках подготовки к обмену заключенными по формуле «35 на 35». Однако вскоре этот пост она удалила. Ранее адвокат Вышинского сообщал, что тот отказывается участвовать в готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной, добиваясь полного снятия обвинений.

Теги: Украина, уголовное дело, «РИА Новости»
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