Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост. Об этом сообщает портал «Страна.ua», который опубликовал скриншот поста в Facebook.

Сарган писала, что Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки к обмену заключенными по формуле «35 на 35» и с его согласия. «Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе», — говорится в опубликованном порталом заявлении. Под документом стоит подпись Вышинского.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство. Главред украинского «РИА Новости» должен будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Ранее его адвокат Андрей Доманский заявлял, что Вышинский отказался участвовать в обмене заключенными, а также планирует требовать снять с него все обвинения. Источники РБК сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене «33 на 33» без учета журналиста.