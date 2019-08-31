Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

Мероприятие началось на Чистых прудах, затем активисты двинулись по бульварам. Участники выступают в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК. Активисты собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах, некоторые из них развернули плакаты, а также начали скандировать лозунги. Позднее они начали шествие по бульварам.

По данным на 14:40, участники акции дошли до Рождественского бульвара, полиция просит отойти к тротуарам, не мешать движению и никак не препятствует проходу участников шествия.

Корреспондент РБК обратил внимание на отсутствие ОМОНа, свободное участие в акции лидеров оппозиции Любови Соболь и Константина Янкаускаса, а также на отсутствие призывов со стороны полицейских разойтись.

Про отказ властей согласовать шествия и митинги 31 августа стало известно на прошлой неделе. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили это тем, что на указанную дату запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.