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Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа
Всем заявителям акций протеста 31 августа — на проспекте Сахарова, на проспекте Мира и по бульварам — отказали в согласовании. В ответе мэрии говорится, что в это время на проспекте Сахарова пройдет другое мероприятие
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский департамент региональной безопасности отказал в согласовании протестных шествий и митингов 31 августа, следует из ответа мэрии заявителям — главе штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой, представителю «Руси Сидящей» Ивану Брушлинскому, мундепу Елене Русаковой и председателю Либертарианской партии Сергею Бойко. У РБК есть ответ мэрии на заявку Вихаревой и Брушлинского, отказы РБК подтвердили Русакова и Бойко.

Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий — по проспекту Мира, по Тверской улице и по Бульварному кольцу. Причины отказа объяснены по-разному. Шествие на проспекте Мира «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры, создаст помехи движению пешеходов», считают в департаменте. Митинг на проспекте Сахарова не согласовали, так как 31 августа  там «назначено другое мероприятие», говорится в ответе столичных властей. Шествие на Тверской улице не разрешили из-за «отсутствия места».

Пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы не ответила на звонки РБК. РБК направил запрос первому зампредседателя департамента Василию Олейнику.

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Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

«Мэрия не предоставила нам альтернативного варианта, отказала, заявив, что 10 тыс. заявленных нами человек — это слишком много для входа на Пушкинскую площадь, — заявил РБК Бойко. — Хотя в этом же году, в феврале, там проходил марш Немцова, участвовало примерно столько же человек, и никаких проблем не было». Он добавил, что представители партии собираются подавать в суд

Русакова говорит, что, по решению Конституционного суда, если власти не предложили альтернативное место для проведения акции, это можно считать их согласием. «Но в нашем случае это сложно, так как из-за большого числа участников предполагалось перекрытие движения», — отметила она, сообщив, что будет продолжать подавать заявки на проведение акций 31 августа.

Оппозиция ранее планировала мероприятие 24 и 25 августа. Заявки на эту дату в мэрию подавали Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Заявители предложили два варианта маршрута шествия — по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а также на площади Победы. Московские власти отказали им и предложили альтернативное место для митинга в Марьино, но оппозиционеры не согласилась на это.

Акции, связанные с нерегистрацией оппозиционеров кандидатами в Мосгордуму, проходили в столице с середины июля. В ходе несогласованных митингов были задержаны несколько тысяч человек. Согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа собрала, по разным оценкам, от 20 до 60 тыс. участников.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Мосгордума, оппозиция, акции протеста, Москва
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