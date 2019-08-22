Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа

Всем заявителям акций протеста 31 августа — на проспекте Сахарова, на проспекте Мира и по бульварам — отказали в согласовании. В ответе мэрии говорится, что в это время на проспекте Сахарова пройдет другое мероприятие

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский департамент региональной безопасности отказал в согласовании протестных шествий и митингов 31 августа, следует из ответа мэрии заявителям — главе штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой, представителю «Руси Сидящей» Ивану Брушлинскому, мундепу Елене Русаковой и председателю Либертарианской партии Сергею Бойко. У РБК есть ответ мэрии на заявку Вихаревой и Брушлинского, отказы РБК подтвердили Русакова и Бойко.

Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий — по проспекту Мира, по Тверской улице и по Бульварному кольцу. Причины отказа объяснены по-разному. Шествие на проспекте Мира «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры, создаст помехи движению пешеходов», считают в департаменте. Митинг на проспекте Сахарова не согласовали, так как 31 августа там «назначено другое мероприятие», говорится в ответе столичных властей. Шествие на Тверской улице не разрешили из-за «отсутствия места».

Пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы не ответила на звонки РБК. РБК направил запрос первому зампредседателя департамента Василию Олейнику.

«Мэрия не предоставила нам альтернативного варианта, отказала, заявив, что 10 тыс. заявленных нами человек — это слишком много для входа на Пушкинскую площадь, — заявил РБК Бойко. — Хотя в этом же году, в феврале, там проходил марш Немцова, участвовало примерно столько же человек, и никаких проблем не было». Он добавил, что представители партии собираются подавать в суд