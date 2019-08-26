Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа

В Тверском суде признали незаконным отказ организаторам в проведении митинга без предоставления альтернативного варианта

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа. В постановлении, которое есть в распоряжении РБК, говорится, что отказ в согласовании акции департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции незаконен, поскольку в нем «отсутствует предложение о конкретном альтернативном месте проведения митинга».

Заместитель секретаря московского отделения Либертарианской партии России Игорь Ефремов сообщил в своем Twitter, что Тверской суд столицы таким образом частично удовлетворил иск к московским властям. «Но наш маршрут не был автоматически согласован. Суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку», — написал Ефремов. По его словам, авторы иска готовят апелляцию на это решение.

23 августа в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отказ в проведении акции 31 августа объяснили запланированными мероприятиями, посвященными Дню знаний. В частности, в этот день на проспекте Сахарова должен пройти фестиваль «PROлето» Российского союза молодежи. Помимо этого в мэрии заявили, что заявленные 10 тыс. человек — слишком большая цифра для Пушкинской площади.

Заявителями митинга 31 августа изначально являлись глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, представитель «Руси Сидящей» Иван Брушлинский, мундеп Елена Русакова и председатель Либертарианской партии Сергей Бойко.

Акции, связанные с нерегистрацией оппозиционеров кандидатами в Мосгордуму, проходили в столице с середины июля. В ходе несогласованных митингов были задержаны несколько тысяч человек. Согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа собрала, по разным оценкам, от 20 тыс. до 60 тыс. участников.





