Мосгорсуд отменил решение о предоставлении площадки под митинг 31 августа

Об отказе властей в согласовании протестных шествий и митингов 31 августа стало известно 22 августа. Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий, в том числе по проспекту Мира, Тверской улице и Бульварному кольцу.

Московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции объяснил, что отказ связан с запланированными мероприятиями ко Дню знаний. В частности, на проспекте Сахарова в этот день должен состояться фестиваль «PROлето» Российского союза молодежи. В согласовании шествия на проспекте Мира было отказано, поскольку оно, по утверждению властей, «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры». Мероприятие на Тверской не разрешили из-за отсутствия места.

Заявителями акций 31 августа выступали глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, представитель «Руси Сидящей» Иван Брушлинский, муниципальный депутат Елена Русакова и председатель Либертарианской партии Сергей Бойко.

С середины июля в Москве проходили акции, связанные с отказом зарегистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Согласованное мероприятие прошло 10 августа на проспекте Сахарова и собрало, по разным данным, от 20 тыс. до 60 тыс. участников. В ходе несогласованных мероприятий были задержаны несколько тысяч человек.