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Hewlett Packard Enterprise $15 (+12,02%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,16%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,66%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Мосгорсуд отменил решение о предоставлении площадки под митинг 31 августа
Жалоба мэрии Москвы на решение Тверского суда, обязавшего власти предоставить организаторам альтернативный вариант для проведения оппозиционной акции, удовлетворена. Решение о законности отказа в проведении митинга вступило в силу

Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, которое обязывало мэрию Москвы предоставить площадку для проведения митинга в центре столицы 31 августа, сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы», — огласила решение судья. Таким образом, решение о законности отказа в проведении акции вступило в силу.

Ранее Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск незарегистрированной Либертарианской партии к столичным властям, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города без предоставления альтернативной площадки.

Представители Либертарианской партии в свою очередь указывали, что предложенное ими место проведения акции не было согласовано, а Тверской суд обязал московское правительство подобрать альтернативную площадку. Они настаивали, чтобы апелляционная инстанция удовлетворила их требования в полном объеме и обязала власти согласовать акцию по указанному маршруту.

Политика
Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа

Об отказе властей в согласовании протестных шествий и митингов 31 августа стало известно 22 августа. Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий, в том числе по проспекту Мира, Тверской улице и Бульварному кольцу.

Московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции объяснил, что отказ связан с запланированными мероприятиями ко Дню знаний. В частности, на проспекте Сахарова в этот день должен состояться фестиваль «PROлето» Российского союза молодежи. В согласовании шествия на проспекте Мира было отказано, поскольку оно, по утверждению властей, «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры». Мероприятие на Тверской не разрешили из-за отсутствия места.

Заявителями акций 31 августа выступали глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, представитель «Руси Сидящей» Иван Брушлинский, муниципальный депутат Елена Русакова и председатель Либертарианской партии Сергей Бойко.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

С середины июля в Москве проходили акции, связанные с отказом зарегистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Согласованное мероприятие прошло 10 августа на проспекте Сахарова и собрало, по разным данным, от 20 тыс. до 60 тыс. участников. В ходе несогласованных мероприятий были задержаны несколько тысяч человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Мосгорсуд, акции протеста
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