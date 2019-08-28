Мосгорсуд отменил решение о предоставлении площадки под митинг 31 августа

Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, которое обязывало мэрию Москвы предоставить площадку для проведения митинга в центре столицы 31 августа, сообщает ТАСС.
«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы», — огласила решение судья. Таким образом, решение о законности отказа в проведении акции вступило в силу.
Ранее Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск незарегистрированной Либертарианской партии к столичным властям, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города без предоставления альтернативной площадки.
Представители Либертарианской партии в свою очередь указывали, что предложенное ими место проведения акции не было согласовано, а Тверской суд обязал московское правительство подобрать альтернативную площадку. Они настаивали, чтобы апелляционная инстанция удовлетворила их требования в полном объеме и обязала власти согласовать акцию по указанному маршруту.