Яшина после освобождения задержали пятый раз подряд

Оппозиционера Илью Яшина вновь задержали сотрудники правоохранительных органов. Сразу после выхода из спецприемника, где он отбывал административное наказание, его посадили в автозак и увезли. Илья Яшин сам снял свое задержание на мобильный телефон сразу после того, как покинул здание. Видео появилось в его Twitter.

У выхода из спецприемника Яшина ожидали журналисты. «Пройдемте с нами, за призывы 3 августа 2019 года о несанкционированном митинге», — обращается к Яшину на записи человек в форме.

Для Яшина это был четвертый административный арест и пятое задержание: его арестовывали 20 августа, 8 августа, 30 июля, 29 июля. Десятидневные аресты назначали Яшину Хамовнический, Троицкий и Щербинский районные суды. Каждый раз ему вменялись организация несанкционированной акции. (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ему назначали наказания за организацию акций 14 июля и 27 июля.

Ряд несанкционированных и санкционированных акций в Москве прошел в поддержку независимых кандидатов, недопущенных избиркомами до выборов в Мосгордуму. Яшин был одним из претендентов на выдвижение в кандидаты в депутаты от оппозиции. Акции 14 и 27 июля, а также акция 3 августа не были согласованы столичными властями и сопровождались массовыми задержаниями. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках.