В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом

В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен состояться в пятницу, 30 августа, заявил депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«По той информации, что я владею, в пятницу должны прибыть все вместе [на Украину]», — сказал он. Депутат добавил, что в процесс обмена могут быть внесены изменения, однако этот вопрос уже «поставлен на рельсы» и будет отработан.

Отвечая на вопрос, в какое время суток в пятницу может быть произведен обмен заключенными, Чийгоз говорить что-либо отказался, лишь отметив, что он все ему известное уже сообщил.

Кроме того, он подтвердил, что украинский режиссер Олег Сенцов был этапирован из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Москву. «Да, Олег Сенцов в «Лефортово», — сказал депутат.