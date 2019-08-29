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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Валерию Гудзю по делу об обстреле мирных граждан на территории самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении Валерия Гудзя», — говорится в сообщении. СК усматривает в действиях Гудзя признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

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СК завел дело после обстрелов гражданских объектов в ДНР и ЛНР

По версии следствия, в июне-июле 2019 года на территории ДНР Гудзь и другие лица, «в том числе из состава военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ», провели несколько артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры. В результате обстрела не менее четырех мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

В июле главное управление СК возбудило шесть уголовных дел по фактам обстрелов на юго-востоке Украины. По данным следствия, в результате обстрелов погибли три женщины, десять человек получили ранения.

В июле контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе. Однако уже 21 июля ДНР обвинила Украину в нарушении перемирия. Киев также заявил о нарушениях со стороны самопровозглашенных республик.

Теги: Следственный Комитет РФ, ВСУ, Донбасс, Украина
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