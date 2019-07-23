СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Украинские силовики систематически нарушают «Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины с 10 по 20 июля провели обстрелы гражданских территорий, которые не являются военными целями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Под обстрел попали города Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск и поселки Гольмовский и Золотое-5. В результате погибли три женщины, 10 человек получили серьезные ранения, среди них двое несовершеннолетних. Один из жилых домов в Первомайске подвергся точечному обстрелу, в этом городе зафиксировано наибольшее число пострадавших, уточняет ведомство.