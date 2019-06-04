СК завел дело по факту обстрела донецкой мечети с 70 людьми

СК завел дело по факту обстрела донецкой мечети с 70 людьми

Следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения был совершен артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) 4 июня текущего года.

«В это время в мечети собрались не менее 70 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, для отправления религиозного обряда», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны).