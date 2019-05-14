СК завел дело после обстрелов гражданских объектов в ДНР и ЛНР

СК завел дело после обстрелов гражданских объектов в ДНР и ЛНР

Следственный комитет России открыл уголовные дела против украинских силовиков, стрелявших в гражданские объекты в Донбассе, из-за чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, 8 мая украинские военные обстреляли дом на улице Зеленый Гай в поселке шахты Трудовская самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате 56-летний мужчина получил ранение.

Еще один обстрел произошел в поселке Калиново самопровозглашенной Луганской народной республики 10 мая. Украинские силовики открыли огонь из тяжелого оружия по объектам гражданской инфраструктуры, которые не были военной целью. Пострадал 52-летний мужчина.