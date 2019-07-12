СК завел дело после гибели жительницы ДНР при артобстреле

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после артиллерийского обстрела, как утверждает ведомство, украинскими военными города Горловка в самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится на сайте СК.

Дело заведено по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По версии следователей, в результате обстрела жилых районов погибла 69-летняя местная жительница, которая находилась в своей квартире.

Ранее СК суммарно возбудил четыре уголовных дела в связи с обстрелами в районе Горловки и Донецка в конце июня-начале июля. В частности, под один из обстрелов попала съемочная группа телеканала «Звезда».