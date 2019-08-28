Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки»

США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода» советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, дискуссия в «нормандском формате» может продолжаться в том случае, если того пожелают сами страны-участники группы.

«Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и, я уверен, Великобритания, будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины — путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать», — отметил Болтон.

Он также заявил, что США допускают возможность участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.