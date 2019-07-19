МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»

Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата». О позиции России он рассказал в интервью агентству «РИА Новости».

По словам Карасина, украинская сторона не раз выступала с идеями о расширении числа участников по урегулированию ситуации на Украине. Россия не против такой инициативы, но главное, чтобы и другие участники нормандской четверки — Германия и Франция — были с этим согласны, сказал Карасин. «Ранее ее [идею] активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в «нормандский формат». Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями», — заявил замглавы ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске при участии Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить вопрос Крыма и ситуацию на Донбассе. 18 июля сообщалось, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон готовы активизировать работу по урегулированию ситуации на Украине в «нормандском формате».

Последняя полноформатная встреча «нормандской четверки», в которую входят лидеры Украины, России, Германии и Франции, состоялась в 2016 году. Клуб лидеров государств получил свое название в связи с тем, что первый его саммит прошел во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии во Франции.