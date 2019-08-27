Болтон сообщил о запланированной встрече Трампа и Зеленского в Варшаве

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом сообщил в Киеве советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает «Украинская правда».

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны», — сказал Болтон. Встреча политиков состоится, хотя и официально не анонсирована, заявил он.

«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них вновь будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, учитывая занятость в церемониях», — добавил он.

Ранее, перед приездом Болтона в Киев, Wall Street Journal писала, что Болтон намерен помешать Китаю купить украинское предприятие «Мотор Сич». Благодаря сделке Пекин может приобрести важные оборонные технологии. Компания выпускает авиационные двигатели и газотурбинные установки. По данным издания, сотрудники Совета национальной безопасности США и американского посольства в Киеве хотели организовать встречу Болтона с директором предприятия.

Болтон прибыл в Киев 27 августа. В американском посольстве на Украине отметили, что Болтон посетит страну, чтобы «подчеркнуть поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины». В ведомстве добавили, что американский советник ожидает «продуктивных встреч» с официальными лицами Украины. Позднее, после Украины, Болтон должен нанести визит в Минск, где встретится с Александром Лукашенко.