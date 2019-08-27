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Доллар/Рубль ₽67 (+0,74%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,53%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Кремль заявил о поддержке встречи в «нормандском формате» ее участниками

Все страны — участницы «нормандского формата» поддерживают возобновление переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу». Переговорами в «нормандском формате» называют встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции, посвященные урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам главы пресс-службы Кремля, возобновление работы в «нормандском формате» сейчас «активно обсуждается» на высшем уровне. «Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин», — заявил Песков.

Однако, по его словам, необходимо, чтобы эксперты определили «потенциальную результативность» возможной встречи, после чего будет принято окончательное решение о ее проведении.

26 августа французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал новую встречу в «нормандском формате», которая должна пройти в сентябре. По его словам, президенты России и Украины уже согласились принять участие в ней. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основным условием проведения саммита в «нормандском формате» разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе. Второе условие — необходимость зафиксировать в документах так называемую формулу Штайнмайера, которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, добавил глава МИД России.

Теги: «нормандский формат», Дмитрий Песков, саммит, Владимир Путин
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