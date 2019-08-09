Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

Вопрос присоединения США к переговорам в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) не актуален. Об этом на брифинге с журналистами заявил представитель МИД Франции. Его мнение опубликованы на сайте ведомства.

По его словам, Франция и Германия ведут регулярные переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, особенно в рамках «нормандского формата», в котором она активно участвует», — уточнил представитель МИДа, однако заметил, что «модификация «нормандского формата» не стоит на повестке дня».

В июле Зеленский предлагал президенту России Владимиру Путину изменить переговоры, подключив к уже существующему с 2014 года формату США и Великобританию. В российском МИДе заявили, что не против расширения числа участников переговоров.

Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в этот же день ДНР обвинила Украину в срыве соглашения. 3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня. 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.