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Walt Disney $160 (+19,78%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Робот Федор объяснил задержку на пути к МКС пробкой

Человекоподобный робот Федор, находящийся на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», извинился за задержку на пути к станции на своей странице в Twitter.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — сообщил он. К твиту прикреплена фотография Федора на борту МКС.

Утром 27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС. Стыковку корабль произвел с модулем «Звезда». Корабль доставил на станцию около 640 кг сухих грузов.

Ранее, 24 августа, «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Было принято решение о перестыковке. 26 августа транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13», на котором на станцию прилетел предыдущий экипаж, успешно перестыковался с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Это освободило причал для корабля с Федором.

Технологии и медиа
Разработчик сообщил о состоянии робота Федора после неудачной стыковки

По данным NASA, причиной неудачи первой попытки стыковки стали неполадки с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что отказавшая аппаратура была не российского происхождения.

Федор — Skybot F-850 — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработкой занимались специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России.

Теги: МКС, «Роскосмос», Космос, робот
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