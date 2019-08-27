Робот Федор объяснил задержку на пути к МКС пробкой

Человекоподобный робот Федор, находящийся на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», извинился за задержку на пути к станции на своей странице в Twitter.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — сообщил он. К твиту прикреплена фотография Федора на борту МКС.

Утром 27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС. Стыковку корабль произвел с модулем «Звезда». Корабль доставил на станцию около 640 кг сухих грузов.

Ранее, 24 августа, «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Было принято решение о перестыковке. 26 августа транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13», на котором на станцию прилетел предыдущий экипаж, успешно перестыковался с модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Это освободило причал для корабля с Федором.