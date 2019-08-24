Разработчик сообщил о состоянии робота Федора после неудачной стыковки

Неудавшаяся стыковка корабля «Союз» с космической станцией не повлияла на состояние робота Федора, заявил исполнительный директор компании-разработчика робота НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, передает ТАСС.

В задачу робота входит запись состояния систем космического аппарата после его старта. «Но сейчас, до стыковки, он находится в состоянии сна, выключен», — сказал Дудоров. Он добавил, что Федор включится, когда попадет на Международную космическую станцию (МКС).

Дудоров сказал, что робот Федор выполнит свою миссию на МКС, если «Союз МС-14» пристыкуется к ней. «Если это произойдет, мы всю программу выполним, потому что общее время выполнения программы с роботом — два дня», — заявил Дудоров. Он отметил, что Федор проведет на МКС около двух недель и у него будет достаточно времени, чтобы успеть выполнить задание.

Утром 24 августа «Союз» не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным, это произошло из-за технических проблем с системой автоматической стыковки. Повторная попытка будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.

Антропоморфный робот Федор, находящийся на борту «Союза», адаптирован для управления космическим аппаратом. На МКС он будет работать под руководством космонавта Александра Скворцова. Возвращение робота на Землю запланировано на 7 сентября.