Макрон назвал способ пригласить Россию на встречу G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны G7 не достигли соглашения по поводу возвращения России. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Биаррице, передает корреспондент РБК.

«В ходе обсуждения не удалось достичь консенсуса по поводу приглашения России вернуться за стол переговоров», — сказал президент. Макрон отметил, что страна — председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, однако вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

Макрон заявил, что неуместно приглашать Россию в G7, пока не будет решен вопрос украинского кризиса. Французский лидер отметил, что на сентябрь запланирована встреча России, Украины, Германии и Франции, которая будет посвящена урегулированию ситуации в Донбассе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в Соединенных Штатах. При этом он не уверен, что Путин принял бы такое приглашение.