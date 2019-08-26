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Walt Disney $160 (+19,39%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу «Семерки», которая пройдет в США
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Выступая перед журналистами по итогам саммита G7, президент Дональд Трамп сказал, что он «безусловно» пригласил бы российского президента Владимира Путина на следующую встречу лидеров «Большой семерки», организатором которой выступят США. При этом американский лидер не уверен, что Путин принял бы такое приглашение, сообщает корреспондент РБК. «Я не уверен, примет ли он [мое приглашение]. Это будет непросто для него», — сказал Трамп. «Вы приглашаете [обратно] человека, который был выгнан [из G8] <…> президентом Обамой, потому что его переиграли [Владимир Путин]», — добавил американский лидер.

При этом американский президент уточнил, что Россия, скорее всего, приняла бы предложение воссоздать G8, если оно было бы направлено Москве.

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Американский президент также заявил, что он не единственный, кто хотел бы вернуть Россию к участиям в саммитах. «Находиться с ними в одной комнате лучше, чем если они будут снаружи. Кстати, об этом говорили многие в ходе G7. Мы не голосовали, но мы об этом говорили. И я думаю, что да, России следует [участвовать в саммитах]», — добавил Трамп. По мнению президента, участие России в саммитах поспособствовало бы стабилизации ситуации с международной безопасностью.

Трамп связал решение приостановить встречи в рамках G20 с давлением бывшего президента США Барака Обамы, после того как Россия присоединила Крым в 2014 году. По словам Трампа, Обама испытывал «унижение» из-за того, что Владимир Путин его «переиграл». «Я могу понять, как Обама себя чувствует», — сказал нынешний американский лидер. «Часть Украины была отобрана [Россией] у Обамы. Не у президента Трампа, а у президента Обамы», — подчеркнул Трамп, назвав Крым «очень большой и очень важной территорией».

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, тогда в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма к России в 2014 году западные страны объявили о переходе к формату G7.

Авторы: Евгений Пудовкин, Артем Филипенок
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