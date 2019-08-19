Глава районного совета депутатов вышла из «Единой России» после скандала

Председатель совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Людмила Ящемская вышла из партии «Единая Россия» после публикации в интернете видео, на котором депутат выгоняет туристов с турбазы, угрожая им, оскорбляя и намекая на свою высокую должность. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

На появившемся в социальных сетях видео женщина, похожая на Ящемскую, выгоняет туристов с принадлежащей депутату турбазы, угрожая полицией и намекая на неприятности, связанные с ее высокой должностью.

В комиссии «Единой России» по этике заявили, что рассмотрят неэтичное поведение Ящерской. «Мы должны внимательно разобраться во всех обстоятельствах дела», — заявил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко.

До оглашения решения комиссии Ящерская подала заявление о выходе из партии. Депутат заявила, что конфликта с туристами у нее не было, а сам ролик назвала подделкой.

В марте депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева исключили из «Единой России» за слова, что маленькие пенсии получают «алкаши» и «тунеядцы».