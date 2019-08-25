«Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,56 65,55 EUR Нал. 74,25 73,05 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 081,00 -70,89 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Политика, 11:50 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 11:45 В Москве из коттеджа пенсионера похитили 14 млн руб. Общество, 11:35 В Чувашии пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями Общество, 11:31 «Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС Технологии и медиа, 10:52 Кремль пообещал рассмотреть возможное приглашение на следующий саммит G7 Политика, 10:29 Как поддержать себя в сезон аллергии РБК и Philips, 10:18 Oxxxymiron объявил об уходе из агентства Booking Machine Общество, 10:04 СМИ сообщили о жалобе Елизаветы II на испорченный вертолетом Трампа газон Политика, 09:53 Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7 Политика, 09:47 В Минпромторге назвали подробности создания самолета для замены Ан-2 Экономика, 08:36 СМИ узнали о предложении Макрона Трампу разрешить Ирану продавать нефть Политика, 08:34 Росгвардия закупит пистолеты-электрошокеры на 3,7 млн руб. Общество, 08:02 В Южной Корее пройдут военные учения в районе спорных с Японией островов Политика, 07:56
Технологии и медиа ,  
0 
«Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС

Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту попробует повторно пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6:12 мск. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Союз МС-14» попробует состыковаться со служебным модулем «Звезда». За день до этого, 26 августа, от этого модуля будет отделен другой корабль — «Союз МС-13». Продолжительность этой операции составит около 25 минут, она начнется в 06:34 мск. Корабль перестыкуется на малый исследовательский модуль «Поиск» в 06:59 мск. В ручном режиме стыковку проведет командир корабля Александр Скворцов совместно с бортинженерами Луки Пармитано и Эндрю Морганом.

В госкорпорации добавили, что 25 августа экипаж проведет на борту МКС тренировки по предстоящей перестыковке и расконсервации корабля «Союз МС-13».

Технологии и медиа
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС

24 августа космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот Федор, не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). В Центре управления полетами приняли решение отвести корабль на безопасное расстояние и попробовать повторить стыковку через сутки. По данным NASA, причиной неполадок стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции.

Исполнительный директор компании-разработчика робота НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что неудавшаяся стыковка не повлияла на состояние Федора. Он отметил, что робот проведет на МКС около двух недель и у него будет достаточно времени, чтобы успеть выполнить задание.

Технологии и медиа
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Федор был помещен в кресло командира космического корабля, однако взять на себя управление он не смог — в его программу заложены ограничения на работы внутри корабля. Федор должен стать первым российским антропоморфным роботом на МКС.

Теги: NASA, МКС, робот, стыковка
Материалы по теме
Космонавт заявил о «ранее не встречавшихся колебаниях» при стыковке с МКС
Общество
Рогозин назвал новую дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Технологии и медиа
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter