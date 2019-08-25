«Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС

Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту попробует повторно пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6:12 мск. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Союз МС-14» попробует состыковаться со служебным модулем «Звезда». За день до этого, 26 августа, от этого модуля будет отделен другой корабль — «Союз МС-13». Продолжительность этой операции составит около 25 минут, она начнется в 06:34 мск. Корабль перестыкуется на малый исследовательский модуль «Поиск» в 06:59 мск. В ручном режиме стыковку проведет командир корабля Александр Скворцов совместно с бортинженерами Луки Пармитано и Эндрю Морганом.

В госкорпорации добавили, что 25 августа экипаж проведет на борту МКС тренировки по предстоящей перестыковке и расконсервации корабля «Союз МС-13».

24 августа космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот Федор, не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). В Центре управления полетами приняли решение отвести корабль на безопасное расстояние и попробовать повторить стыковку через сутки. По данным NASA, причиной неполадок стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции.

Исполнительный директор компании-разработчика робота НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что неудавшаяся стыковка не повлияла на состояние Федора. Он отметил, что робот проведет на МКС около двух недель и у него будет достаточно времени, чтобы успеть выполнить задание.

Федор был помещен в кресло командира космического корабля, однако взять на себя управление он не смог — в его программу заложены ограничения на работы внутри корабля. Федор должен стать первым российским антропоморфным роботом на МКС.