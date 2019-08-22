Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Это испытательный полет для ракеты «Союз 2.1а» и первый для робота Федора. Он должен прибыть на МКС через два дня и проработать на станции чуть больше двух недель

Фото: Роскосмос / Twitter

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Во время старта робот произнес: «Поехали». Расчетное время выхода корабля на орбиту — 06:47 мск, полет пройдет в беспилотном режиме по двухсуточной схеме, стыковка с МКС запланирована на 08:30 мск 24 августа.

После стыковки корабля с МКС, робота доставят на российский сегмент станции, где он будет выполнять задачи под руководством космонавта Александра Скворцова. На орбите Skybot F-850 проведет 17 дней, после чего вернутся на Землю с спускаемом аппарате.