Джонсон счел преждевременным возвращение России в G7

Глава британского правительства в связи с разговорами о возвращении России в «Большую восьмерку» вновь вспомнил о Солсбери и «российских провокациях»

Борис Джонсон (Фото: George Cracknell Wright / London News Pictures / ZUMA / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал разговоры о возможном возвращении России в этот международный клуб и возобновлении формата G8. По его словам, решение об этом еще не принято, учитывая «провокации» в Солсбери, на Украине и в других местах, сообщает Reuters.

«Что касается России и G7. Я знаю, что предпринимаются определенные шаги для возвращения России», — заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Учитывая, что случилось в Солсбери, учитывая применение химического оружия на британской территории, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая российские провокации во многих других районах мира, я думаю, что еще рано говорить о возвращении России в G7», — заявил британский премьер.

Джонсон заявил, что его мнение совпадает с позицией, которую занимает Меркель.

Сама канцлер Германии отметила, что участие России в G7 обусловлено прогрессом при выполнении минских договоренностей. По ее словам, когда страну исключали из G8, то это было связано именно с положением на Украине. Сейчас, как считает Меркель, ситуация может измениться, если произойдут серьезные подвижки в выполнении договоренностей насчет Донбасса.