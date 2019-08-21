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Джонсон счел преждевременным возвращение России в G7
Глава британского правительства в связи с разговорами о возвращении России в «Большую восьмерку» вновь вспомнил о Солсбери и «российских провокациях»
Борис Джонсон (Фото: George Cracknell Wright / London News Pictures / ZUMA / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал разговоры о возможном возвращении России в этот международный клуб и возобновлении формата G8. По его словам, решение об этом еще не принято, учитывая «провокации» в Солсбери, на Украине и в других местах, сообщает Reuters.

«Что касается России и G7. Я знаю, что предпринимаются определенные шаги для возвращения России», — заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Учитывая, что случилось в Солсбери, учитывая применение химического оружия на британской территории, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая российские провокации во многих других районах мира, я думаю, что еще рано говорить о возвращении России в G7», — заявил британский премьер.

Джонсон заявил, что его мнение совпадает с позицией, которую занимает Меркель.

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CNN узнал о согласии Макрона и Трампа на участие России в саммите G7

Сама канцлер Германии отметила, что участие России в G7 обусловлено прогрессом при выполнении минских договоренностей. По ее словам, когда страну исключали из G8, то это было связано именно с положением на Украине. Сейчас, как считает Меркель, ситуация может измениться, если произойдут серьезные подвижки в выполнении договоренностей насчет Донбасса.

Ранее о желании пригласить Россию на саммит G7 заявили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, сообщил телеканал CNN. И если Трамп повторно сказал, что стоит пригласить российского лидера на саммит, чтобы обсудить с ним различные проблемы, то в дипломатических кругах Франции заявили, что позиция Макрона зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

В прошлом году предложение Трампа вернуться к формату G8 поддержал лишь тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Лидеры входящих в G7 Японии и Канады свое мнение пока не высказали.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Борис Джонсон, Ангела Меркель, «Большая восьмерка»
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