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Иран сообщил об испытании своей новой ракеты

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал Хоссейн Салами сообщил, что Иран испытал новую ракету, передает агентство Tasnim.

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«Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, это непрестанные усилия по повышению нашей силы сдерживания», — заявил генерал, назвав 23 августа одним из успешных дней нации. Салами не уточнил, идет ли речь о баллистической ракете.

22 августа президент Ирана Хасан Роухани в День национальной оборонной промышленности представил систему противоракетной обороны Bavar-373. По словам иранского лидера, ракетный комплекс близок к российской системе С-400. Ранее в Исламской Республике заявили о создании модернизированной радиолокационной системы обнаружения воздушных угроз Falagh, способной отслеживать баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. В июне министерство страны представило собственную систему ПВО «Хордад-15». Ранее силы ПВО страны состояли преимущественно из китайских и российских комплексов.

В последние несколько месяцев возросла напряженность в отношениях между США и Ираном. В середине июля американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Ранее США и Великобритания обвинили Исламскую Республику в попытке остановить британский нефтяной танкер. Власти Ирана отрицают причастность к инциденту.

Теги: Иран, Корпус стражей исламской революции, испытание ракеты
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