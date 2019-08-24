Иран сообщил об испытании своей новой ракеты

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал Хоссейн Салами сообщил, что Иран испытал новую ракету, передает агентство Tasnim.

«Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, это непрестанные усилия по повышению нашей силы сдерживания», — заявил генерал, назвав 23 августа одним из успешных дней нации. Салами не уточнил, идет ли речь о баллистической ракете.

22 августа президент Ирана Хасан Роухани в День национальной оборонной промышленности представил систему противоракетной обороны Bavar-373. По словам иранского лидера, ракетный комплекс близок к российской системе С-400. Ранее в Исламской Республике заявили о создании модернизированной радиолокационной системы обнаружения воздушных угроз Falagh, способной отслеживать баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. В июне министерство страны представило собственную систему ПВО «Хордад-15». Ранее силы ПВО страны состояли преимущественно из китайских и российских комплексов.

В последние несколько месяцев возросла напряженность в отношениях между США и Ираном. В середине июля американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Ранее США и Великобритания обвинили Исламскую Республику в попытке остановить британский нефтяной танкер. Власти Ирана отрицают причастность к инциденту.