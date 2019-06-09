Иранские военные презентовали собственную систему ПВО

Министерство обороны Ирана представило журналистам новую систему ПВО собственного производства. В Тегеране сообщили, что смогут сбивать несколько самолетов одновременно

Фото: Iranian Army / ap

В ходе торжественной церемонии в Тегеране министр обороны Ирана Амир Хатами показал журналистам систему ПВО «Хордад-15». По его словам, она разработана экспертами военного ведомства Исламской Республики и способна поражать одновременно до шести целей (самолетов и дронов) ракетами «Сайяд-3», сообщает агентство Tasnim.

Указывается, что система ПВО может поражать цели на расстоянии до 150 км. При этом на ее приведение в боевую готовность, по словам Хатами, требуется всего пять минут.

Глава военного ведомства подчеркнул, что целью создания новых вооружений является не угроза соседям, а исключительно оборона.

Новая система ПВО названа в честь состоявшейся 5 июня 1963 года массовой акции протеста против ареста имама Хомейни, подавленной иранскими властями. 15-й хордад — 5 июня по персидскому календарю.

До настоящего времени силы ПВО Ирана состояли в основном из китайских и российских комплексов, на вооружении, в частности, стоят ЗРК «Тор-М1».