Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС

Иран представил модернизированную радиолокационную систему с радиусом действия 400 км, которая может отслеживать баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. Эксперты Reuters утверждают, что она создана на базе российской

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Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.

Отмечается, что усовершенствованная система может отслеживать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Falagh создана на базе обзорных радиолокаторов, импортированных в страну ранее и может интегрироваться в систему ПВО страны. Reuters со ссылкой на военных экспертов уточняет, что Иран модернизировал систему российского производства.

Бригадный генерал Алиреза Сабахифард, командующий противовоздушной обороной, заявил, что Falagh является усовершенствованной версией системы, которая долгое время не работала. При этом он не уточнил страну ее происхождения. По его словам, иранская радиолокационная система имеет радиус действия 400 км.

Как указывает информационное агентство, санкции привели к тому, что иранские специалисты сил ПВО полностью реконструировали и обновили систему, поскольку не могли получить запасные части и помощь иностранных инженеров.