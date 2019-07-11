В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Иранские катера потребовали от танкера остановиться и изменить курс. Однако за ним следовал фрегат Королевского флота, который отогнал корабли от судна

Фото: Jon Nazca / Reuters

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией. Об этом также сообщает Reuters со ссылкой на американского военного чиновника.

По информации телеканала, танкер British Heritage переходил из Персидского залива в Ормузский пролив, когда к нему подплыли иранские корабли. Они потребовали, чтобы судно изменило курс и остановилось в ближайших иранских территориальных водах, утверждают чиновники. По данным телеканала, находившийся неподалеку американский самолет записал произошедшее на видео.

Указывается, что танкер сопровождал фрегат Королевского флота HMS Montrose, который нацелил орудия на иранские корабли и по радио потребовал от них отступить. После этого корабли КСИР удалились.

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