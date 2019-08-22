Президент Ирана представил «близкий к С-400» ракетный комплекс

Президент Ирана Хасан Роухани представил систему противоракетной обороны Bavar-373 и заявил, что она близка к российской С-400. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Презентация нового иранского ЗРК состоялась в День национальной оборонной промышленности, говорится на сайте президента страны.

«Наша новая система близка к российскому С-400», — цитирует Роухани Al Mayadeen.

Роухани добавил, что Иран может использовать новый комплекс против истребителей, кораблей и ракет большой дальности. По его словам, Вашингтон оказывает на Тегеран большое экономическое давление, но оно создает «много возможностей» для развития.

«Вершина обороны нашей страны наступила, когда мы сбили американский беспилотник. Мы достигли той стадии, когда все иранские ракеты стали очень точными», — добавил глава Минобороны Ирана Амир Хатами.