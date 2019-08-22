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Президент Ирана представил «близкий к С-400» ракетный комплекс

Президент Ирана Хасан Роухани представил систему противоракетной обороны Bavar-373 и заявил, что она близка к российской С-400. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Презентация нового иранского ЗРК состоялась в День национальной оборонной промышленности, говорится на сайте президента страны.

«Наша новая система близка к российскому С-400», — цитирует Роухани Al Mayadeen.

Роухани добавил, что Иран может использовать новый комплекс против истребителей, кораблей и ракет большой дальности. По его словам, Вашингтон оказывает на Тегеран большое экономическое давление, но оно создает «много возможностей» для развития.

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«Вершина обороны нашей страны наступила, когда мы сбили американский беспилотник. Мы достигли той стадии, когда все иранские ракеты стали очень точными», — добавил глава Минобороны Ирана Амир Хатами.

Ранее в августе Иран представил модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, которая может отслеживать беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

В начале июня иранский министр обороны представил систему ПВО «Хордад-15», разработанную специалистами иранского военного ведомства. Хатами рассказал, что она способна поражать до шести целей одновременно на расстоянии до 150 км.

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В конце июня Иран сообщал, что сбил американский разведывательный беспилотник. Тегеран заявлял, что он вторгся в воздушное пространство страны. США утверждали, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве, и ввели новые санкции против Ирана.

Теги: Иран, Хасан Роухани, система ПРО, С-400
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