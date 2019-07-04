В Турции обозначили сроки саммита по Сирии с Ираном и Россией

В Турции обозначили сроки саммита по Сирии с Ираном и Россией

В августе в Турции состоится трехсторонний саммит по ситуации в Сирии, в котором примут участие Россия и Иран. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщается на сайте президента страны.

«В августе в Турции мы планируем провести следующую встречу на трехстороннем саммите в рамках астанинского процесса. В нем примут участие Турция, Россия и Иран», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что темой переговоров станет ситуация в Сирии, в частности, в зоне деэскалации в Идлибе, а также безопасность, конституционная комиссия и беженцы.

По его словам, помимо этого в августе или начале сентября в стране планируется провести четырехсторонний саммит, в котором примут участие лидеры Турции, России, Германии и Франции. На нем также будет обсуждаться ситуация в Сирии.