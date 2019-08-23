Марин Ле Пен назвала абсурдными аргументы против возвращения России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате «Большой восьмерки», европейские власти создают «абсурдную пародию на холодную войну», написала глава партии «Национальное объединение», депутат нижней палаты парламента Франции Марин Ле Пен в Twitter.

«Выступая против возвращения России в новый G8, Европейский союз воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну», — заявила Ле Пен. Она добавила, что «подобная антироссийская идеология не только анахронична, но и совершенно непродуктивна для интересов европейских наций».

«Большая семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. По информации CNN, с предложением пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году выступил французский президент Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с лидером США Дональдом Трампом. Американский президент согласился с ним и назвал участие России в работе саммита целесообразным. Свое мнение президент США также высказал публично.

Главы большинства остальных государств — участников G7 после этого выставили ряд условий для возвращения России. Так, лидеры Великобритании и Германии Борис Джонсон и Ангела Меркель заявили, что возрождение формата «Большой восьмерки» с Россией может произойти только после продвижения в ситуации по Украине. Позже Макрон также уточнил, что без решения украинского вопроса возвращение России в клуб было бы «ошибкой». Против возврата к G8 с участием России выступила Канада, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правительстве страны.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия не отказывалась от работы в формате «Большой восьмерки» и «в любое время ждет партнеров в гости». Саму же организацию при этом он называл несуществующей. «Что касается «Восьмерки», о которой вы сказали, — так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это «Семерка», — заявил Путин во время пресс-конференции с Макроном. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возвращение России в G7 «не является самоцелью».