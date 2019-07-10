МИД назвал даты новых переговоров по Сирии

Дата новой встречи по Сирии в «астанинском формате» уже определена, сообщил замглавы МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости». Она состоится в начале августа в столице Казахстана.

«Дата встречи определена и по ней достигнута договоренность со всеми заинтересованными сторонами, которые могут принять участие в этом заседании. И это 1–2 августа в Нур-Султане», — сказал он.

Богданов уточнил, что впервые во встрече будут участвовать представители Ливана и Ирака. Они будут присутствовать в качестве наблюдателей. После встречи состоится трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии.

Власти Турции ранее сообщали, что в августе или начале сентября в стране планируется провести четырехсторонний саммит, в котором примут участие лидеры Турции, России, Германии и Франции. На нем также будет обсуждаться ситуация в Сирии.

10 июля, как сообщал МИД, Богданов провел встречу с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение и главой «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем. «В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на проблематику политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН», — сообщали в МИДе.