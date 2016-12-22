ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,61 65,34 EUR Нал. 75,82 74,53 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6496,00 -49,70 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии
Лента новостей
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе 19:54, Политика В Одессе начали проверку после задымления самолета во время взлета 19:41, Общество В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии 19:28, Политика В Армении мужчина пытался пройти в здание правительства с гранатой 19:24, Общество В Петербурге при ДТП грузовика с микроавтобусом погибли шесть человек 19:18, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 19:09, РБК и Cordiant Иранские военные пригрозили сбить вертолеты ВМС США в Персидском заливе 18:59, Политика Полицейские задержали открывшего стрельбу в синагоге Питтсбурга мужчину 18:48, Общество Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Питтсбурге 18:31, Общество Twitter извинился за игнорирование угроз «отправителя посылок с бомбами» 18:10, Общество Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 18:08, РБК и Volkswagen В Питтсбурге неизвестный расстрелял посетителей синагоги 18:06, Общество «Палестинский исламский джихад» анонсировал перемирие с Израилем 17:27, Политика На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате 17:18, Общество Тест: как вы разбираетесь в злободневных новостях и трендах 17:03, РБК и Thomson Reuters Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана в Москве 16:59, Общество Андрей Аршавин второй раз за карьеру получил прямую красную карточку 16:50, Спорт В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции 16:45, Политика Путин встретился с Меркель перед саммитом в Стамбуле 16:14, Политика Крымские мусульмане попросили отдать им имущество запрещенного меджлиса 16:06, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 16:01, РБК и Мираторг Предстоятель УПЦ заявил о попытках на Украине «покорить Бога» 15:54, Общество Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия 15:33, Политика В Приморье водитель грузовика стал фигурантом дела из-за обрушения моста 15:20, Общество Запуск «Турецкого потока» запланировали до конца 2019 года 15:01, Бизнес Элина Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA 15:01, Спорт Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 14:59, РБК и FW Raiffeisen В «Победе» заявили об отсутствии запроса на полеты в Тбилиси через Москву 14:42, Бизнес
В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии
Политика, 19:28
0
В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии
В Стамбуле завершились переговоры Реджепа Эрдогана, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Лидеры четырех стран обсуждали будущее сирийского кризиса
Фото: Kayhan Ozer / Reuters

В турецком Стамбуле завершился саммит по сирийскому урегулированию. в котором принимали участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча проходила в главном зале дворца Вахдеттин и в целом продлилась порядка трех часов. После первой половины переговоров зал покинул спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Дискуссии в ходе встречи он назвал «очень полезными и конструктивными». По итогам переговоров Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон должны дать совместную-пресс-конференцию.

Встреча в Стамбуле стала первой в подобном формате. До начала четырехсторонних переговоров лидеры стран по очереди провели двусторонние встречи. перед прибытием в Стамбул Владимир Путин также провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Стамбул
Главное
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе Политика
Материалы по теме
Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию до саммита в Стамбуле Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter