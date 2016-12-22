В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии

В Стамбуле завершились переговоры Реджепа Эрдогана, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Лидеры четырех стран обсуждали будущее сирийского кризиса

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В турецком Стамбуле завершился саммит по сирийскому урегулированию. в котором принимали участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча проходила в главном зале дворца Вахдеттин и в целом продлилась порядка трех часов. После первой половины переговоров зал покинул спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Дискуссии в ходе встречи он назвал «очень полезными и конструктивными». По итогам переговоров Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон должны дать совместную-пресс-конференцию.

Встреча в Стамбуле стала первой в подобном формате. До начала четырехсторонних переговоров лидеры стран по очереди провели двусторонние встречи. перед прибытием в Стамбул Владимир Путин также провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону.