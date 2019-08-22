Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии

Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с датским коллегой Йеппе Кофодом обсудил перенос визита президента Дональда Трампа в Данию, сообщает сайт Госдепа.

Глава Госдепартамента высоко оценил сотрудничество с Данией и вклад королевства в глобальную безопасность. Помпео и Кофод также обсудили укрепление сотрудничества между странами в Арктике и Гренландии.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что интересовался приобретением Гренландии у Дании. Этот остров обладает широкой автономией от Копенгагена, хотя формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты использует датскую крону. В Гренландии идею Трампа встретили с возмущением, заявив, что остров не продается, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала этот план абсурдным.

Трамп даже отложил встречу с премьер-министром Дании из-за ее высказываний по поводу его идеи купить Гренландию. Позднее он назвал ее реакцию неприятной.