Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,89 -0,68 EUR Бирж. 73,10 -0,77 Brent 60,76 +2,17% USD Нал. 66,35 65,46 EUR Нал. 73,63 72,69 USD ЦБ 66,26 -0,52 EUR ЦБ 73,50 -0,48 EUR/USD 1,1093 -0,0005 BTC/USD Бирж. 10 013,09 -758,91 IMOEX 2 674,25 +0,05% RTSI 1 278,38 +1,09% DJIA 26 180,31 +0,84% Nasdaq 8 016,32 +0,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $140 (-36,51%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,33%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+19,08%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,63%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Tesla $140 (-36,51%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,33%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+19,08%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,63%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 66,26 (-0,52) Quote, 13:25
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 73,5 (-0,48) Quote, 13:25
Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево Общество, 18:01 Матч с «Порту» и другие победы «Краснодара» в еврокубках. Как это было Спорт, 17:56 Мантуров объяснил рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet Бизнес, 17:56 Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота Финансы, 17:49 Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности Общество, 17:47 Члена партии «Яблоко» оставили под арестом по делу о массовых беспорядках Общество, 17:38 Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген Политика, 17:33 «Спартак» объявил об уходе из команды коммерческого директора Спорт, 17:32 Петербург признали городом вечеринок: рассказываем о лучших местах Стиль, 17:28 В Испании произошла вспышка листериоза из-за некачественного мяса Общество, 17:22 Путин прибыл в Финляндию Политика, 17:18 Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в 2019 году Общество, 17:14 Тренер «Браги» назвал сильные стороны «Спартака» перед матчем Лиги Европы Спорт, 17:11 В онкоцентре имени Блохина объяснили приказ об оптимизации учреждения Общество, 17:08
Политика ,  
0 
Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что удивлена и огорчена отменой визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

«Я, конечно, и огорчена, и удивлена, что президент Соединенных Штатов отменил государственный визит. Как и многие другие, я с нетерпением ждала визита, и мы были в процессе подготовки», — сказала она на пресс-конференции.

Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Фредериксен добавила, что отмена визита не изменит хороших отношений между Данией и США, не затронет стремление к более тесному сотрудничеству между странами, а также не повлияет на бизнес и вопросы безопасности. По ее словам, Вашингтон является одним из самых важных союзников Копенгагена.

Фотогалерея 
Нефть подо льдом: факты о Гренландии

Трамп отложил поездку в Данию из-за высказываний премьер-министра Фредериксен о возможной покупке США Гренландии. Они стали ответом на слова американского президента о том, что США «стратегически» интересна покупка Гренландии. В ответ Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной. Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен отмечал, что страна не продается.

Королевская семья Дании также выражала удивление тем, что американский лидер отложил поездку в Копенгаген. Трамп планировал визит в Данию 2–3 сентября.

Теги: Дания, Дональд Трамп, Гренландия
Материалы по теме
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Политика
Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter