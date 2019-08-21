Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что удивлена и огорчена отменой визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

«Я, конечно, и огорчена, и удивлена, что президент Соединенных Штатов отменил государственный визит. Как и многие другие, я с нетерпением ждала визита, и мы были в процессе подготовки», — сказала она на пресс-конференции.

Фредериксен добавила, что отмена визита не изменит хороших отношений между Данией и США, не затронет стремление к более тесному сотрудничеству между странами, а также не повлияет на бизнес и вопросы безопасности. По ее словам, Вашингтон является одним из самых важных союзников Копенгагена.