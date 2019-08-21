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СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
Американские чиновники предлагали взять на себя годовые выплаты Дании острову в размере $600 млн, а для стимулирования интереса — единовременно выплатить Копенгагену крупную сумму денег

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а кроме того, единовременно выплатили бы Дании крупный бонус. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации Дональда Трампа, знакомых с ходом переговоров.

Сумму единовременной большой выплаты они не назвали, но отметили, что она могла бы простимулировать интерес Дании к передаче Гренландии в бессрочное владение США.

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Гренландия — самый большой остров в мире. Юридически он принадлежит Дании, однако располагает широкой автономией. На острове ходит датская крона, однако в состав Евросоюза, в отличие от материковой Дании, Гренландия не входит.

В середине августа появились сообщения о том, что США вернулись к идее президента Гарри Трумэна купить Гренландию. Позже эти сообщения подтвердил и сам Дональд Трамп. Он указывал, что покупка острова интересна Вашингтону в стратегическом плане. По его словам, Дания из-за Гренландии «теряет почти $700 млн в год».

Такие заявления не очень дружелюбно встретили в Копенгагене. Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала идею абсурдной и указала, что остров не продается. Позже она и вовсе отказалась обсуждать это. В связи с этим Трамп отложил запланированный на 2–3 сентября визит в Данию.

Автор: Анна Трунина
Теги: Гренландия, Дания, Дональд Трамп
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