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Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье

В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Представитель Госавтоинспекции рассказал, что авария произошла в 06:30 мск на 69-м км автодороги М-9 «Балтия». Автобус Golden Dragon съехал с проезжей части и опрокинулся. В нем находились 14 пассажиров, которые направлялись из Пскова в Москву.

По данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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17 августа в Перми автобус въехал в бетонную стену возле остановки «Лесозавод». Водитель не справился с управлением. В результате погибла женщина и еще 34 человека пострадали. Полиция возбудила уголовное дело по по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса.

Теги: Подмосковье, ДТП, Автобус
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