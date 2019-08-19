Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34

Число пострадавших во время ДТП с автобусом, водитель которого не справился с управлением и въехал в бетонную стену, увеличилось до 34 человек. Об этом сообщили РБК в минздраве Пермского края. Ранее было известно о 32 пострадавших.

В ведомстве пояснили, что среди госпитализированных 10 детей и 24 взрослых. При этом семеро взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Среди попавших в больницу детей в тяжелом состоянии только один ребенок, остальные — в состоянии средней степени тяжести. «Всем госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заверили в минздраве Пермского края.

В субботу, 17 августа, возле остановки «Лесозавод» в Перми водитель маршрута №53 не справился с управлением, в результате чего въехал в бетонную стену. В ДТП погибла одна женщина. Всего в автобусе находились 59 человек.

После аварии полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель автобуса задержан.