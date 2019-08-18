У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.

«По предварительной информации, виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. У автобуса 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков», — говорится в сообщении.

По информации Центра организации дорожного движения, туристический автобус — частный. Там добавили, что возникли небольшие проблемы с движением в сторону центра. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее экскурсионный автобус с туристами врезался в фонарный столб на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Во время ДТП в салоне находились 32 пассажира, которые, по предварительным данным, являются китайскими туристами. Вероятной причиной аварии могла послужить мокрая дорога. По информации департамента здравоохранения Москвы, переданной РБК, в результате аварии пострадали 29 человек, из которых 19, в том числе двое детей, были госпитализированы. Полиция начала проверку по факту ДТП.